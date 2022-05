Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud effectue à partir de lundi une visite de travail de trois jours au Qatar à l'invitation du Premier ministre, ministre de l'Intérieur qatari, Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, indique un communiqué du ministère.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et le Qatar", constitue une opportunité pour "évoquer les moyens de raffermissement de la coopération et l'échange d'expérience dans les domaines liés à la sécurité, la protection civile, la gestion des risques et la modernisation", précise le communiqué.

M. Beldjoud devra prendre part, au Qatar, aux travaux de la 14ème édition du Salon "Milipol Qatar", organisé du 24 au 26 mai au Centre des expositions et des conférences de Doha.

Le Salon qui porte sur les dernières innovations en matière de sécurité et de protection civile, verra la participation de 40 pays.