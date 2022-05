La ministre de l’environnement, Samia Moualfi, a estimé, lundi à Relizane, que l’université est un important allié pour son département afin de réaliser la transition écologique et du développement durable.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya, la ministre a déclaré que "l’Algérie traverse une période de transition sur les plans environnemental, démographique et économique dans laquelle l’université est un important allié du ministère de l’environnement pour réaliser cette transition, élever la prise de conscience des questions écologiques et créer des projets innovants dans le domaine de l’économie verte".

"Le ministère de l'Environnement considère la recherche scientifique comme un pilier essentiel pour réussir la transition écologique et le développement durable et accompagner le développement économique que connaît l'Algérie", a indiqué la ministre, ajoutant que son département "est soucieux d'accompagner les étudiants, les professeurs et les projets de recherche dans le domaine de l'environnement et du développement durable à travers le programme national de recherche lié à ces volets".

Dans ce cadre, elle a cité des projets de recherche dans le domaine de l'environnement et du développement durable. la gestion des déchets et la préservation de la biodiversité, ainsi que des accords de coopération entre les secteurs de l'environnement et de l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, Mme Moualfi a également souligné l'importance que son département accorde aux jeunes porteurs d'idées et de projets verts liés au développement durable. "Nous oeuvrons à faciliter leur accès aux crédits et aux licences tout en multipliant les campagnes de sensibilisation pour encourager l'adoption de pratiques amies de l'environnement et outils visant la réutilisation et le recyclage en associant les opérateurs économiques au tri sélectif et à l’opération de récupération", a-t-elle dit.

Mme Moualfi a rappelé que le ministère de l'Environnement a introduit la création d’opportunités d’emploi et le renforcement de l’entreprenariat comme axes principaux non seulement pour la transition écologique des systèmes productifs et aussi comme outil pour assurer la relance économique durable hors hydrocarbures.

En visitant le CET de Oued Djemâa qui a bénéficié d’une troisième tranchée d’enfouissement des déche ts d’une capacité de 450.000 m3, Mme Moualfi a mis l’accent sur les actions de tri sélectif des déchets et l’option pour une économie circulaire comme seule solution de la présence des CET dans les villes.

A ce sujet, elle a signalé que son ministère a lancé la concrétisation de plusieurs mesures pour impliquer le citoyen dans tout ce qui se rapporte aux domaines de l’environnement en vue d’une meilleure prise en charge du secteur.

Par ailleurs, la ministre a présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat dans le domaine de la formation entre l’entreprise publique de gestion des CET de Relizane et l’Institut national des formations écologiques.

Elle a visité une exposition des modèles environnementaux innovants à l’université "Ahmed Zabana" du chef-lieu de wilaya avant de donner le coup d’envoi d'une session de formation en matière de gestion des espaces verts.

Mme Moualfi s’est également intéressée à une exposition abritée à la Maison de la Culture, "M’hamed Issiakhem" consacrée au projet "Environnement en milieu scolaire 2022-2025 " et présentant des réalisations des clubs verts, en plus d'une visite d'une unité de recyclage des déchets plastiques et cartons à Oued Rhiou .