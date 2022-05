Une visite guidée a été organisée lundi au profit des représentants des médias nationaux au 4e régiment spécial d'intervention "Chahid Arbadji Abderrahmane" du Commandement de la Garde républicaine aux Eucalyptus (Alger) pour s'enquérir des missions de cet édifice militaire.

A cette occasion, le responsable de la Communication au commandement de la Garde républicaine, le colonel Gharbi Amine a souligné que cette visite destinée aux représentants des médias nationaux intervient en application du "plan de communication 2021-2022" visant à mettre en avant l'image honorable de l'Armée nationale populaire (ANP), à la faveur des réalisations accomplies au titre du programme de développement et de modernisation de ce corps".

A travers cette visite de terrain, le Commandement de la Garde républicaine tend "à consolider le lien Armée-Nation et à créer des canaux de communication plus efficaces et professionnels, et à établir une relation forte avec les médias nationaux", en sus de "permettre aux journalistes de s'enquérir de près de la compo sante, des missions et du champ d'activité dudit régiment".

Pour sa part, le commandant du 4e régiment spécial d'intervention, le colonel Bahria Abdelhak, a affirmé que cette visite guidée témoigne de la relation exceptionnelle établie entre l'institution militaire et les médias qui constituent un trait d'union entre le citoyen et l'armée", l'objectif étant de "réaliser l'intérêt suprême de la nation, valoriser les acquis nationaux et faire face ensemble à toutes les conspirations et complots ourdis contre le pays".

La visite de terrain du 4 e régime spécial d'intervention se veut une occasion pour les représentants de la presse nationale pour connaître de près les missions de combat assignées au régiment, y compris l'atelier d'armes, et d'exécuter un exercice technique et des parades sportives.