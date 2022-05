Un Salon national de l'artisanat a été inauguré lundi au port de Sidi Fredj (ouest de la capitale) et se poursuivra jusqu'au 28 mai, avec la participation d'artisans issus de plusieurs wilayas.

A cette occasion, le Directeur général de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CAM), Abdelkrim Barki, a déclaré à l'APS que cette manifestation qui connaît la participation de 43 artisans issus de différentes wilayas du pays se veut une occasion pour les exposants de "commercialiser leurs produits après une stagnation qui a duré plus de deux ans, suite à la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus".

Il a ajouté que toutes "les mesures nécessaires" ont été prises pour concourir à la réussite de ce rendez-vous, à travers le dressage de 38 petites tentes mises à la disposition des artisans pour l'exposition de leurs produits diversifiés puisés du "patrimoine traditionnel authentique", l'objectif étant d'insuffler une nouvelle dynamique à l'activité artisanale, d'autant que cette exposition intervient à quelques semaines du lancement de la saison estivale.

Des manifestations similaires seront organisées durant toute la saison estivale au niveau du port de Sidi Fredj et des autres villes côtières.

Le responsable a cité, en outre, l'organisation de sessions de formation en faveur des artisans dans le but de "développer la création et l'innovation et atteindre le niveau de qualité pour des produits concurrentiels sur les marchés nationaux et internationaux".