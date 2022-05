L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, mardi, que le coût du Hadj pour la saison 1443/2022, a été fixé à 856.100,00 DA, frais de billet d'avion inclus, indique un communiqué de l'Office.

"L'ONPO informe les pèlerins que le coût du Hadj pour la saison 1443/2022 a été fixé à 856.100,00 DA, frais de billet d'avion inclus", a précisé la même source.

L'Office a appelé les pèlerins éligibles pour accomplir le Hadj cette année, à de rendre dans les meilleurs délais, dans les services communaux de leur résidence pour retirer le certificat d'éligibilité ou le livret du hadj avant de se présenter aux commissions médicales de wilaya en vue d'effectuer les examens médicaux et recevoir les vaccins requis.

Les futurs pèlerins vaccinés doivent se rendre dans les centres de vaccination anti-covid, munis du passeport biométrique et de la carte d'identité nationale, pour récupérer le pass sanitaire contenant le QR code. Les candidats non vaccinés sont appelés à le faire pour obtenir le pass sanitaire. D'autres démarches et procédures administratives seront annoncées ultérieurement dans les délais prévus, a conclu le communiqué.