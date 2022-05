La conservation des forêts de la wilaya de Guelma a transmis 23 dossiers à la justice pour chasse anarchique d'animaux sauvages, a-t-on appris lundi du conservateur local des forêts, Mohamed El Hadi kadjour.

"La conservation des forêts a transmis à la justice 23 dossiers à l’encontre de chasseurs pour des opérations de chasse anarchique d’animaux sauvages et pour non-respect des procédures en vigueur", a affirmé à l’APS le même responsable, en marge d’une journée de sensibilisation organisée à la cité administrative par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale sur "La chasse anarchique et la vente illicite d'animaux sauvages".

Il a, dans ce sens, rappelé que "le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a donné le feu vert pour une reprise de la saison de la chasse en septembre prochain, après une absence de 30 ans", révélant que "plus de 600 chasseurs, adhérents dans des associations de chasse, ont bénéficié d'une formation au niveau du Centre de formation des agents techniques des forêts à El Aouana". Pour sa part, Toufik Mimoun, président de la Fédération des chasseu rs de la wilaya de Jijel, a souligné que 470 chasseurs sur 600 ont obtenu un permis de chasse d’animaux sauvages, ce qui permettra de lutter contre le phénomène de la chasse anarchique et de la vente illicite d’animaux sauvages, soutenant que parmi les animaux autorisés à la chasse figurent le sanglier, la perdrix et le lapin.

Il a ajouté, toutefois, qu’en raison de la diminution du nombre de lapins, conséquemment à sa chasse anarchique notamment en période de reproduction, les chasseurs sont tenus d'éviter de le chasser après l'ouverture de la saison de la chasse pour le préserver de l'extinction. De son côté, le colonel Tarek Yaalaoui, commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, a affirmé que cette journée de sensibilisation, organisée en coordination avec plusieurs partenaires, à l’instar de la conservation des forêts, la Fédération des chasseurs et les Douanes algériennes, vise à faire connaître le patrimoine animalier de la wilaya de Jijel, ainsi que les animaux sauvages en voie de disparition.

Il s’agit également, dit-il, de coordonner les efforts pour "mettre un terme à la chasse anarchique et la vente illicite d'animaux sauvages".

Cette journée de sensibilisation vise également à "établir une approche pour lutter contre ce phénomène de manière à garantir la prote ction de la richesse animalière", a-t-on conclu.