Le tennis club de Bejaia (TCB) organisera la 3e étape du circuit national de beach-tennis, le 27 mai 2022, au complexe touristique ''Alloui'', à Bejaia, a appris l'APS lundi auprès de la

Fédération algérienne de tennis (FAT), ''La participation est ouverte aux athlètes âgés de 14 ans et plus double messieurs et double mixte. Tout joueur doit être titulaire d'une licence dans un club pour l'année en cours. La compétition se déroulera sous forme des tableaux à élimination directe'', a précisé la FAT.

Les deux premières étapes du circuit national se sont déroulées respectivement à Mostaganem et Ain Taya (Alger). Pour rappel, le beach-tennis est nouvelle discipline lancée officiellement en Algérie cette année par la FAT présidée par Mohamed Sofiane Yousfi, entrant dans le cadre de son plan d'action pour le mandat en cours.