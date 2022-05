Une baisse des prix des fourrages secs a été enregistrée récemment à travers les marchés de la wilaya de M’sila, a-t-on appris mardi auprès des services de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Une botte de luzerne est ainsi cédée à 400 DA contre 1200 DA durant la période hivernale, la botte de foin cédée à 400 DA contre 800 DA durant la même période, de même pour la paille qui est vendue à 200 DA contre 400 DA au cours de l’hiver, a-t-on expliqué. A l’origine de cette diminution des prix, la régénération du couvert végétal, après les précipitations qu’a connu la région du Hodna au cours des deux derniers mois, et l’augmentation de l’offre des fourrages secs, suite à la campagne de moisson-battage entamée il y a plus de deux semaines dans la wilaya de M’sila.

Dans ce contexte, des producteurs font recours ces derniers jours au stockage des fourrages secs afin de les écouler pendant la période hivernale dite "critique", car connue pour l’augmentation de la demande sur les fourrages secs, a-t-on souligné. La production fourragère dans la capitale du Hodna, estimée à un (1) million de quintaux de différents fo urrages, est "loin de satisfaire la demande des éleveurs de la wilaya", a-t-on assuré de même source, soulignant que "les campagnes de sensibilisation devront aborder la stratégie du développement de la production fourragère".

Dans les détails, la même source a relevé que cette stratégie repose sur deux volets, le premier consiste à sensibiliser les agriculteurs quant à la nécessité de réserver des parcelles de terre au niveau de leurs exploitations agricoles pour la plantation des fourrages verts, avoine, orge et luzerne notamment, et le second consiste à créer des périmètres irrigués exclusivement consacrés à la production des fourrages verts. Cela avec pour objectif, a-t-on expliqué, d'en augmenter la production et de réduire la consommation des fourrages secs.