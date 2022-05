Le quota de la wilaya d’Annaba de pêche au thon rouge durant la période réservée à la pêche de cette espèce de poisson de la saison 2022 a été fixé à 144 tonnes, a-t-on appris lundi auprès du directeur local de la pêche et de l'aquaculture Azzedine Boukezia.

Cinq bateaux sont réservés à la pêche de la quantité de thon rouge fixée pour la wilaya d’Annaba dont deux sont immatriculés inscrits dans la wilaya d’Annaba, à savoir les bateaux de pêche "chahid Mustapha Benboulaid" et "El Bachir" qui sont venus renforcer la flotte de pêche de la wilaya depuis début 2022, a déclaré à l’APS le même responsable.

En prévision de la campagne de pêche au thon rouge qui sera lancée le 26 mai courant et qui se poursuivra jusqu’au 1er juillet 2022, il a été procédé au niveau du port commercial d’Annaba à la finalisation des procédures administratives relatives à l’opération et qui concernent les différents intervenants, dont les capitaines de bateaux, les garde-côtes, les Douanes algériennes et les services de la santé, a-t-on indiqué. Pour rappel, le quota global de la pêche au thon rouge de l’Algérie est estimé à 1.65 0 tonnes par le biais d’un total de 29 bateaux de pêche réservés à cet effet.