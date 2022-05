"La protection des journalistes" dans les situations de conflits armés, est au menu d'une réunion mardi au Conseil de Sécurité de l'ONU où sera également discutée, la mise en œuvre de la résolution 2222 qui condamne toutes les violations contre les professionnels des médias.

Plusieurs intervenants sont attendus lors de la réunion, dont la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression Irene Khan, le directeur général des actualités et des affaires courantes chez RTE (l'organisation nationale irlandaise des médias de service public), Jon Williams.

La note conceptuelle préparée par l'Irlande, souligne que la liberté des médias et la sécurité des journalistes sont "gravement menacées" dans le monde. Le document indique entre autres, que si les Etats ont la responsabilité première de protéger les journalistes et de veiller, à ce que ceux qui les ciblent soient "tenus responsables". La réunion vise à fournir aux membres du Conseil l'occasion de faire le point sur la protection des journalistes et de discuter de la mise en œuvre de la résolution 2222 du 27 mai 2015, dans laquelle le Conseil avait condamné toutes les violations et abus commis contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé dans les situations de conflit armé.

Selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) - une organisation non gouvernementale indépendante qui promeut la liberté de la presse et défend les droits des journalistes - au moins 28 journalistes ont été tués en raison de leur travail en 2021 et au moins 18 journalistes ont jusqu'à présent été tués en 2022 .

La note conceptuelle de la réunion de ce mardi, fait référence au meurtre, le 11 mai, de la journaliste palestinienne Shireen Abou Aqleh, qui a été abattue alors qu'elle couvrait pour la chaîne Al-Jazeera une opération des Forces de défense sionistes dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée. Le 13 mai, les membres du Conseil de sécurité ont publié un communiqué, condamnant fermement le meurtre de la journaliste palestinienne Shireen Abou Aqleh, appelant à rendre des comptes et à une enquête immédiate, approfondie, transparente, équitable et impartiale.