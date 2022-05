Les bébés grandissent plus vite qu'on ne le croit. A trois mois, leurs cerveaux font déjà la moitié de la taille du cerveau adulte. Des chercheurs californiens ont réussi à traquer le développement cérébral des bébés grâce aux performances de l'imagerie cérébrale. Ils ont suivi pour cela 87 nourrissons de la naissance jusqu'à l'âge de trois mois.

Cette technique, qui change de celles utilisées jusqu'alors, à savoir l'usage d'un mètre pour mesurer la circonférence du crâne, a permis de rendre compte d'une évolution cérébrale remarquable pendant cette période. C'est en effet pendant les trois premiers mois que le cerveau connaît un développement accéléré : le rythme de croissance est de 1% par jour les 90 premiers jours, avant de ralentir à 0.4% par la suite.

Parmi les observations intéressantes : la croissance des cerveaux des garçons serait plus rapide que celle des filles. Le cervelet, une zone importante dans le contrôle moteur, est plus concerné par ce développement rapide puisqu'il double sa croissance les 90 premiers jours. En revanche, l'hippocampe, la région associée à la mémoire, évolue à un rythme plus lent.

Un lien avec l'autisme à étudier

Autre constat, les bébés prématurés ont un cerveau plus petit à la naissance que les bébés nés à terme. Et bien que leur développement soit plus rapide après la naissance, leur cerveau reste 2% plus petit en moyenne que les autres au bout de trois mois. Ces découvertes pourraient refléter le développement de certaines facultés dans l'enfance selon les chercheurs. Cela pourrait aussi permettre d'identifier plus précocement des troubles du développement comme l'autisme. L'étude est parue dans la revue scientifique JAMA (Journal of the American Medical Association Neurology).