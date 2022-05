Le chef du mouvement de résistance palestinien, Ismaïl Haniyeh, a mis en garde l'entité sioniste contre le fait de permettre aux colons juifs d'effectuer ce qui est appelé "La Marche des drapeaux" dans la ville sainte d'El-Qods occupée, affirmant qu'il emploierait "tous les moyens pour y faire face", rapportent des médias. "Je veux clairement mettre en garde l’ennemi contre ces crimes et ces marches. Le peuple palestinien, mené par la résistance - en particulier ceux de Cisjordanie et de la ville d'El-Qods - ne permettra pas que ces bêtises juives et talmudiques restent impunies", a déclaré Haniyeh.

Il a aussi dénoncé des "appels à faire irruption dans la mosquée Al-Aqsa". "Je mets en garde l'ennemi contre la perpétration de tels crimes", a-t-il encore dit. "Nous y ferons face par tous les moyens et nous ne permettrons jamais que la mosquée Al-Aqsa soit violée". Ismaïl Haniyeh s'exprimait dimanche par vidéo devant une foule dans la bande de Ghaza, à l'occasion du premier anniversaire de la dernière agression sioniste à Ghaza, déclenchée après de fortes tensions entre Palestiniens et forces d'occupation sionistes sur l'esplanade des Mosquées.

Mercredi dernier, les autorités de l'occupation ont annoncé que le cortège de la "Marche des drapeaux" passera par la porte de Damas à El-Qods-Est occupée malgré les tensions actuelles dans la ville sainte. Cette annonce a été vivement critiquée notamment par les Palestiniens qui ont dénoncé une énième provocation, mettant en garde contre "de graves conséquences sur toute la région".