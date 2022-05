Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s'est entretenu dimanche à Genève (Suisse), avec son homologue turc, Fahrettin Koca, sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Algérie et la Turquie, a indiqué un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en marge de la 75e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tenue à Genève, les deux parties ont exprimé "la ferme volonté des deux pays frères d'élargir les relations Algéro-turques dans le secteur de la santé à travers la mise en place prochaine d'un groupe de travail conjoint", a expliqué la même source.

A cette occasion, les deux parties ont mis l'accent sur "la stabilité des relations bilatérales" et la volonté "d'œuvrer à leur renforcement" par la conjugaison des efforts et l'échange d'expériences en vue de "hisser la coopération bilatérale et promouvoir le partenariat, notamment dans le secteur de la santé, dans l'intérêt des deux peuples frères".

Au cours de cette rencontre, qui fait suite à la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, e n République de Turquie, les deux parties ont salué "le niveau des bonnes relations distinguées et fructueuses qui unissent les deux pays frères".