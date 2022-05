Une récolte prévisionnelle de plus de 542.000 quintaux (qx) de céréales est attendue cette saison dans la wilaya d’El-Meniaa, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Quarante-cinq (45) pour cent de cette récolte céréalière attendue au terme de la campagne moisson-battage devant démarrer demain mardi est constituée de semences, a affirmé à l’APS le directeur local des services agricoles, Youcef Mosbah.

La superficie emblavée est de près de 10.900 hectares (ha), répartie entre la culture du blé dur avec 9.430 ha, dont 4.445 ha de semences, et l’orge avec 1.410 ha, a précisé M. Mosbah en signalant aussi la désignation de trois points de collecte localisés à Hassi-Gara, Hassi-Lefhel et El-Meniaa. Le DSA d'El-Meniaa a fait également état de la désignation par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de deux (2) points de stockage, en plus de six (6) autres relevant des opérateurs privés.

Ceci, en plus du matériel de moisson et de transport de la récolte consistant en 45 moissonneuses, dont trois (3) relevant de la CCLS, sept (7) appartena nt aux opérateurs privés et le reste sous forme de location par les céréaliculteurs, ainsi que 80 camions, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, La wilaya d’El-Meniaa verra prochainement l’entrée en service d’une unité de traitement de semences, qui assurera plus de 90% des besoins de la wilaya en semences, a encore révélé le DSA.

Ces efforts entrent dans le cadre du plan d’action préconisé par les pouvoirs publics et visant à réduire la facture des importations et assurer l’autosuffisance, en levant les contraintes rencontrées par les investisseurs agricoles pour leur permettre d’accroître leurs productions, notamment en matière de cultures stratégiques, à l’instar du blé, de l’orge et du maïs, ont souligné les responsables de la DSA d'El-Meniaa.