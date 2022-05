Un investissement de plus de 185 millions DA a été mobilisé par les pouvoirs publics pour une opération de réhabilitation, d’entretien et de rénovation des établissements scolaires de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi auprès de la direction des Equipements publics (DEP).

L’opération de lifting et de réhabilitation des établissements scolaires sera lancée incessamment et touchera 63 établissements scolaires (16 écoles, 29 collèges et 18 lycées), a précisé à l’APS le DEP, Mustapha Ballouh.

Profitant des vacances scolaires estivales, les entreprises de réalisation entameront les travaux de réhabilitation et de mise à niveau de ces établissements, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de scolarité etl’environnement physique des structures scolaires, a ajouté M. Ballouh.

Les travaux porteront principalement sur la remise en état des réseaux de plomberie et d’électricité, des sanitaires, de la maçonnerie et de la menuiserie, ainsi que l’aménagement et l’équipement complet des espaces extérieurs des classes, a-t-il détaillé.

Un intérêt particulier sera également cons acré aux réservoirs d’eau dans les différentes structures scolaires ainsi qu’aux cantines pour éviter toute contamination ou autre pathologie, notamment les maladies à transmission hydrique, a souligné le responsable.

Une opération de stérilisation des réservoirs et des cantines sera effectuée, en étroite collaboration avec les services compétents de la santé scolaire, de l’éducation, de l’hydraulique, des bureaux d’hygiène des communes ainsi que les associations de parents d'élèves, a précisé M.Ballouh.

L'opération de réhabilitation des d'établissements scolaires s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant la lutte contre le décrochage scolaire et l'amélioration de l'attractivité du milieu scolaire, a-t-il encore souligné.

La wilaya de Ghardaïa compte 166 écoles primaires, 54 collèges d’enseignement moyen et 26 lycées.