Pas moins de 273 foyers, répartis sur trois communes de la wilaya de Constantine, ont été raccordés au réseau d'électricité, au titre du premier semestre de l’année 2022, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine.

Le raccordement de plus de 270 foyers au réseau d'électricité, réalisé, à la fin de la dernière semaine, s’inscrit dans le cadre du programme tracé par les autorités locales portant extension du réseau d’électricité aussi bien en zones urbaines que rurales, a indiqué à l’APS le chargé de l’information et de la communication auprès de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine, Karim Boudoula.

Il s’agit, a détaillé M.Boudoula de 200 habitations dans la commune de Zighoud Youcef, 50 foyers dans la localité de Beni H’midene relevant de la zone Nord-ouest de Constantine, et 23 autres faisant partie d’un lotissement privé dans la cité Daksi Abdeslam, au chef-lieu de wilaya.

L’alimentation de ces habitations en électricité a nécessité l’installation de cinq (5) postes transformateurs en plus d’un réseau de basse tension souterrain et aérien global d’environ 5 km, a fait savoir la même source, soulignant que ces nouvelles réalisations visent l’amélioration des conditions de vie des populations concernées. Par ailleurs, et en dépit des investissements réalisés par cette entreprise publique, au titre des programmes de développement affectés à cette wilaya, le nombre des créances a connu une nette augmentation ces dernières années, a-t-il regretté.

A cet effet, le chargé de communication de cette direction a fait savoir que les dettes des abonnés ordinaires, accumulées durant les quatre premiers (4) mois de l’année 2022 (électricité et gaz) ont atteint 903,24 millions DA, tandis que ceux concernant les établissements à caractère économiques ont dépassé 265 millions DA. M. Boudoula a encore détaillé que pas moins de 964 millions DA concernent les créances des abonnés administratifs, dont des assemblées populaires communales (APC) et des structures relevant du secteur de l’Education nationale, alors que les dettes enregistrées auprès d'entreprises du secteur des Travaux publics sont évaluées à 139, 89 millions DA.

Il est à signaler que le taux de couverture en électricité a dépassé actuellement les 98 % à l’échelle de la wilaya.