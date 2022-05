La République du Congo va bénéficier d'un montant de 15 millions d’euros de l’Union européenne (UE) pour accélérer la transformation digitale de l’économie congolaise, a annoncé l’ambassadeur de l’UE à Brazzaville, M. Giacomo Durazzo.

L'annonce a été faite lors d'un entretien entre le ministre congolais en charge de l’Economie numérique, M. Léon Juste Ibombo, et la délégation de l’UE portant sur le point de l’état d’avancement de l’appui de l’UE "Programme Congo digitale". Cet appui, a-t-on indiqué, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement (Pnd) 2022-2026. Outre le don de l’UE, la Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter également un montant de 25 millions d’euros en cours de préparation, qui sera finalisé d’ici la fin de l’année, a ajouté M. Giacomo Durazzo dont les propos ont été rapportés par l'agence congolaise d'information (ACI).

"Nous sommes satisfaits de l’avancement des réformes au Congo, dans le cadre de la digitalisation", a dit M. Durazzo. Selon le diplomate, le projet de la transformation digitale de l’économie congolaise est une grande priorité du gouvernement, qui a fait l’objet de beaucoup de discussions lors du séminaire gouvernemental tenu récemment à Brazzaville.

En outre, il a ajouté que la digitalisation peut être un facteur de modernisation de l’économie, du fonctionnement de l’administration publique et du rapprochement du citoyen à l’administration de l’emploi. "Cela réjouit l’Union européenne d’accompagner le Congo dans ce changement", a-t-il dit.

De son côté, le ministre en charge de l’Economie numérique, M. Léon Juste Ibombo, s’est dit heureux de constater que les partenaires de l’UE accompagnent le Congo dans la matérialisation de cette forte ambition du Président de la République, M. Denis Sassou-N’Guesso, celle de moderniser le tissu économique et social du pays à travers la digitalisation. Il a fait savoir qu’à travers la digitalisation l’Etat sera mieux réformé et il y aura rapprochement du citoyen de l’administration, en ce qui concerne la demande d’un casier judiciaire, d’un certificat de nationalité et d’un passeport, ainsi qu’au niveau des finances publiques pour avoir une meilleure traçabilité des recettes, indique ACI.

S’agissant du prêt de la BEI, M. Ibombo a fait savoir que les deux parties sont très avancées pour conclure ce financement afin de matérialiser la forte amb ition du gouvernement, avant de mettre un accent sur la bonne collaboration entre le gouvernement congolais et l’UE, ainsi que la Bei qui accompagne l’accélération de la transformation digitale au Congo.