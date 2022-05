Un laboratoire de contrôle de la qualité de Guelma permettant de renforcer les mécanismes de contrôle pour la protection de la santé des citoyens et de la production nationale, en plus de fournir de nouveaux postes d’emploi, sera réceptionné "prochainement", a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale du commerce.

"Tous les travaux de construction et d’aménagement de cette importante infrastructure, située au niveau du plan d’occupation du sol (POS) situé au sud du chef-lieu de wilaya, ont été achevés", a déclaré à l'APS le directeur du commerce de la wilaya, Ahcène Ifrik, ajoutant que les efforts sont en cours actuellement pour équiper le laboratoire avec le matériel nécessaire pour les analyses ainsi que le mobilier de bureau.

Le matériel du laboratoire sera assuré par le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE) relevant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, tandis que la Direction locale du secteur se chargera de l’acquisition du mobilier de bureau et l’équipement informatique, a fait savoir le même responsable.

Les équipements néce ssaires au fonctionnement du laboratoire "devront être mis en place dans les plus brefs délais", a relevé le responsable de wilaya du commerce qui a indiqué que le recrutement du personnel du laboratoire sera pris en charge par les services du ministère de tutelle. Une fois opérationnelle, cette nouvelle infrastructure, unique du genre dans la wilaya, contribuera à renforcer les mécanismes de contrôle et de protection de la santé publique et la production nationale, en plus de l’ouverture de nouveaux postes d’emploi, a assuré M. Ifrik. Selon des professionnels du secteur, les services locaux du commerce, les commerçants et les producteurs ont recours actuellement aux wilayas limitrophes pour effectuer les analyses nécessaires des différents produits.

Lancé en travaux en 2014 sur une surface globale de 1.700 m2, le laboratoire de contrôle de la qualité de Guelma devait être réceptionné durant le deuxième semestre de l’année 2017, mais les travaux avaient été suspendus avant d’être relancés par la suite. De plus, les réserves ayant trait à certains aspects relatifs à la réalisation du projet ont été levées ces derniers jours, a-t-on noté.