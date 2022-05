Les jeunes adultes souffrant d'obésité souffriraient davantage de troubles de la mémoire que les autres. Une différence qui aurait un impact sur les portions alimentaires.

Et si trop manger était lié à une mémoire défaillante ? Les personnes souffrant d'obésité auraient plus de difficulté à se souvenir de leurs derniers repas, ce qui les inciterait à compenser en mangeant en plus grande quantité aux repas suivants.

Des chercheurs de l'Université de Cambridge (Angleterre) ont découvert cette relation complexe entre trouble cognitif, indice de masse corporelle et son impact alimentaire. Après une expérience réalisée sur 50 patients à l' indice de masse corporelle (IMC) varié, le Dr Lucy Checke a émis l'hypothèse que le mécanisme de la mémoire pourrait jouer un lien dans l'entretien de l'obésité et des comportements alimentaires associés. Autrement dit une mémoire épisodique déficiente nourrirait le cercle vicieux du surpoids et de l'obésité en poussant à consommer des portions plus grandes.

Pour se forger cette conviction, la chercheuse a demandé à 50 volontaires à l'IMC compris entre 18 et 31 (IMC compris entre 18,5 et 25 = corpulence normale ; entre 25 et 30 = surpoids ; entre 30 et 35 = obésité modérée) de prendre part à un test de mémorisation. Sur un écran d'ordinateur, ils devaient cacher différents objets à des moments variés et dans des endroits virtuels différents. Ils ont dû ensuite se rappeler où, quand et la nature des objets qu'ils avaient dissimulés. Résultat, les personnes obèses ont obtenu un score 15 % plus faible que les autres.

"Un IMC important peut réduire la mémoire épisodique, sans pour autant avoir des trous de mémoire et de l'amnésie", constate Lucy Checke à la BBC.

De l'oubli instantané sur un écran d'ordinateur à l'oubli de ses repas, il n'y a qu'un pas selon la scientifique. "S'ils ont du mal à se souvenir de leurs repas récents qui s'impriment moins dans leur esprit, les personnes corpulentes peuvent se sentir moins capables de réguler leur apport alimentaire dans les repas qui suivent".