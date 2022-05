Des chercheurs américains se sont penchés sur le fonctionnement de la mémoire lors nos premières années de vie. Si certains adultes se rappellent de quelques faits marquants jusqu'à l'âge de trois ans, les souvenirs sont formés et conservés correctement qu'à partir de sept ans.

A quand remonte votre souvenir le plus lointain ? Selon une étude menée par des psychologues de l'Université d'Emory, aux Etats-Unis, il devrait se situer vers l'âge de sept ans. Remonter dans le temps au-delà de cet âge est difficile, sauf pour certaines personnes qui peuvent remonter à certains souvenirs marquant jusqu'à trois ans, à cause du phénomène baptisé "amnésie de l'enfance". Freud a été le premier à travailler sur ce concept, selon lequel les enfants ne seraient pas capables de traduire leurs souvenirs en images verbales. Le fondateur de la psychanalyse explique que cette amnésie serait "une tentative des êtres humains à réprimer les pulsions sexuelles et les traumatismes de cet âge".

Les auteurs de l'étude suggèrent que la vraie raison pour laquelle notre mémoire vacille pourrait être que notre cerveau, pendant cette période, est uniquement capable d'apprendre le langage et comprendre le monde. Durant l'enfance, il n'a pas encore développé les circuits neuronaux nécessaires pour former et conserver des souvenirs complexes.

Les chercheurs américains ont interrogé 83 enfants âgés de trois ans et leurs mères sur six événements de leur vie qui s'étaient déroulés six mois plus tôt, tout en les enregistrant. D'autres entrevues ont suivi pendant quelques années, durant lesquelles les chercheurs ont posé des questions aux enfants sur ces événements, remontant à deux ou six ans auparavant. D'après les conclusions de l'étude, les enfants âgés de cinq, six et sept ans se souviennent de 63 à 72% des événements de leur petite enfance. A l'âge de huit ou neuf ans, ce chiffre chute à 35%.

Entre autres, les enfants qui s'étaient exprimés plus longtemps au cours du premier entretien font partie de ceux qui, à l'âge de neuf ans, avaient gardé le plus de souvenirs.

"La clé pour expliquer cette amnésie peut se situer dans l'évolution de l'organisation de ces souvenirs", ajoute Charles Fernyhough, psychologue du développement à l'Université de Durham, au Royaume-Uni, dans un article publié par la revue Psychology Today en 2010. "Nos souvenirs d'enfance sont tellement mal organisés qu'ils peuvent se perdre au cours de nos premières années de vie."