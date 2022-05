Un chercheur canadien a présenté une nouvelle étude selon laquelle les enfants souffriraient d'une certaine forme d'amnésie jusqu'à l'âge de trois ans.

Inutile de gronder votre enfant qui répète la même bêtise encore et encore, sa mémoire à long terme est en cours de construction.

Le neuroscientifique Paul Frankland a présenté une étude lors du meeting annuel de l'association canadienne de neuroscience. Il explique la cause les bêtises à répétition par "l'amnésie infantile" due au développement très rapide des cellules nerveuses dans la zone du cerveau qui enregistre les souvenirs, l'hippocampe. Toute l'énergie du cerveau est concentrée dans la formation de ces cellules, et la mémoire à long terme souffre de ce manque. Les informations sont mal stockées, dans le désordre, et l'enfant ne peut pas les reconstruire jusqu'à l'âge de trois ans.

Après ce cap, le développement neurologique ralentit et les enfants peuvent finalement retenir les souvenirs pendant une longue période. Cela expliquerait également pourquoi nous avons du mal à nous rappeler avec précision de notre petite enfance.

Les enfants "ne peuvent pas former des souvenirs stables de ce qui se passe dans leurs premières années de vie", explique Paul Frankland au site américain de la chaîne NBC News, "j'ai une fille de 4 ans et, puisque nous avons travaillé sur cette étude, je lui ai souvent posé des questions sur ses souvenir d'endroits que nous avons visité quelques mois auparavant. Elle peut former des souvenirs clairs et détaillés, mais dans quatre ans elle aura tout oublié".