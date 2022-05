En France, dans le milieu sportif, on recense 150 000 commotions cérébrales chaque année. Or, d'après des chercheurs britanniques, les enfants auraient besoin de 2 ans environ pour s'en remettre.

La commotion cérébrale , c'est le cauchemar n°1 de toutes les mamans de petits casse-cou. Ce traumatisme crânien léger survient lorsqu'un coup violent est porté à la tête, au visage, au cou ou au corps. Le cerveau est alors « secoué » à l'intérieur du crâne et peut parfois heurter la paroi osseuse, ce qui provoque des lésions et perturbe le fonctionnement cérébral.

Or, d'après une nouvelle étude de la York University (en Angleterre), les enfants auraient beaucoup plus de mal que les adultes à surmonter une commotion cérébrale. « Si un adulte peut se remettre de reprendre une activité normale au bout de quelques semaines, ce délai peut parfois atteindre 2 ans chez les enfants, car leur cerveau est encore en phase de croissance » estime le Pr. Lauren Sergio, spécialiste des commotions cérébrales et principal auteur de ces travaux, publiés dans le journal médical Concussion.

Se montrer patient pour bien guérir

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs britanniques ont suivi 50 enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans ayant subi une commotion cérébrale. Régulièrement, ceux-ci devaient passer des tests cognitifs, permettant d'évaluer certaines capacités (mémoire, attention, repérage dans le temps et dans l'espace...). Leurs résultats étaient comparés avec ceux d'un groupe « test » d'enfants et d'adolescents n'ayant jamais vécu de traumatisme crânien. Résultat ? « La majorité des enfants ayant subi une commotion cérébrale n'ont pleinement retrouvé leurs capacités cognitives qu'au bout de 2 ans » estiment les chercheurs. Or, ajoutent-ils, « si une personne victime d'un traumatisme crânien léger reprend une activité normale avant d'être entièrement rétablie, elle devient plus vulnérable aux commotions cérébrales ». Mieux vaut donc se montrer patient !

Petite piqûre de rappel. Selon les spécialistes*, les symptômes d'une commotion cérébrale sont les suivants : maux de tête, étourdissements, troubles de la concentration , désorientation, sensibilité accrue à la lumière et aux bruits, voire nausées ou même amnésie.