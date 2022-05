Une manifestation intitulée "Mascara, tourisme et sport" s'est ouverte samedi dans la wilaya de Mascara dans le cadre du programme de promotion de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin au 6 juillet prochains.

Lors de la manifestation, organisée par la direction locale de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec des organismes publics et des associations à caractère juvénile et sportif, un grand défilé a été organisé dans les rues principales des localités de Mohamadia et Tighennif.

Des équipes sportives appartenant aux petites catégories, des adhérents aux établissements juvéniles, ainsi que des troupes artistiques et culturelles ont pris part au défilé.

Des expositions de photos et des documents etraçant l'histoire des Jeux Méditerranéens ont été mises sur pied au niveau des salles omnisports de Ghriss et Tighennif, où des mini-tournois de tennis de table et de basket-ball seront organisés. Aussi, une visite touristique du site de la forêt de Zagour, dans la commune de Mamounia, a été organisée au profit de 200 adhérents dans des établissements juvéniles.

Sur place, des activités artistiques, culturelles, intellectuelles, récréatives et sportives ainsi qu'un cours de sensibilisation sur l'importance de la préservation des espaces forestiers ont été proposés aux participants. Et, 500 enfants adhérents dans les structures de jeunesse de la région ont bénéficié d'une sortie au barrage de la commune de Bouhanifia, au cours de laquelle des explications leur ont été données sur l'histoire des Jeux Méditerranéens et les structures, qui accueilleront certaines compétitions au pôle sportif de Sig. Une campagne de nettoiement des abords du barrage de la région a été organisée à l'occasion.

La direction locale de la Jeunesse et des Sports a débuté, dernièrement, la mise en œuvre d'un programme spécial pour la promotion des Jeux Méditerranéens Oran-2022, comprenant des caravanes sportives qui sillonneront les 22 communes de la wilaya, des visites périodiques au

nouveau du ôle sportif de Sig et l'organisation de défilés des jeunes et des équipes sportives dans les grandes localités de la wilaya.

Le programme promotionnel comprend de plus des mini-tournoi d'athlétisme, des arts martiaux, de football, de tennis de table, de natation, dehandball et de volleyball, ainsi que des expositions sur ce rendez-vous sportif régional au niveau des p laces publiques et des infrastructures sportives et de jeunes dans plusieurs communes de Mascara.