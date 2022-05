Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers la question palestinienne, réaffirmant le soutien "indéfectible et inconditionnel" de l'Algérie au peuple palestinien jusqu'à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale, a indiqué samedi un communiqué de l'institution parlementaire.

Dans une allocution à l'ouverture de la 33e Conférence extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), qui se tient au Caire sous le thème "Al-Aqsa et lieux saints musulmans et chrétiens: notre première priorité", lue en son nom par le président du groupe du tiers présidentiel, Saad Arous, M. Goudjil a appelé "la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers la question palestinienne" qui est, a-t-il dit, "une question de décolonisation qui intéresse l'ensemble de la communauté internationale", soulignant le soutien "indéfectible et inconditionnel" de l'Algérie au peuple palestinien jusqu'à "l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale", a précisé la même source.

A cette occasion, M. Goudjil a rappelé l'engagement du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause palestinienne, engagement qu'il a renouvelé à travers son appel aux Nations Unies et au Conseil de sécurité à l'impérative cessation des agressions de l'occupant sioniste contre Al-Aqsa et la protection des Palestiniens contre la répression, en qualifiant les agressions de l'occupation contre Al-Aqsa et sa violence contre les fidèles sans défense de "violations systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Le président du Conseil de la nation a en outre évoqué la lettre adressée par le Président Tebboune au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, suite aux récentes agressions contre Al-Aqsa, dans laquelle il avait souligné que "ces développements graves, qui surviennent dans un contexte international tendu, exacerbent l'instabilité dans la région du Moyen-Orient et entravent davantage la perspective d'une solution juste et définitive à la question palestinienne".

M. Goudjil a aussi réitéré l'appel du Président Tebboune aux frères palestiniens à "l'unification des rangs et la réalisation de la réconciliation nationale palestinienne".

Estimant que "l'unité des rangs est l'élément clé pour la réussite des révolutions", il a appelé les Palestiniens à "s'inspirer de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954 qui a été couronnée de succès grâce à l'unité du peuple algérien autour d'un seul objectif: l'indépendance et la liberté".

Le président de la Chambre haute du Parlement a, dans ce cadre, insisté sur la nécessaire unification du rang arabe loin des décisions individuelles qui nuisent à la crédibilité de la position arabe et brouillent la position internationale à l'égard de la question palestinienne en général et de la question d'El-Qods et d'Al-Aqsa en particulier.

L'ouverture des travaux de la 33e Conférence extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe a été marquée par la participation de plusieurs présidents et membres de Parlements arabes.

Le président du groupe du tiers présidentiel, Saad Arous, représente le président du Conseil de la nation à ces travaux.

Il est accompagné du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l'étranger, Abdelmadjid Benkeddache.