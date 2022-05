L'Algérie a été plébiscitée à la vice-présidence de l'Union des Conseils d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique, créée mardi dernier au Caire (Egypte), a indiqué samedi un communiqué du Conseil d'Etat.

"A l'occasion de la création de l'Union des Conseils d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique, une grande cérémonie a été organisée le 17 mai au Caire, sous le patronage du Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, coïncidant avec la célébration du Jubilé de diamant du Conseil d'Etat égyptien marquant le 75e anniversaire de sa création, lors de laquelle le Président Al-Sissi a reçu les présidents et les représentants des Conseils d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique, avec la participation du ministre égyptien de la Justice, Omar Marwan, et du président du Conseil d'Etat égyptien, le conseiller Mohamed Hossam Al-Dine".

L'Algérie était représentée à cette cérémonie par Mme Farida Benyahia, présidente du Conseil d'Etat, et M. Moussa Boussof, président de chambre au Conseil d'Etat.

"Mme Farid a Benyahia a été plébiscitée à la vice-présidence de l'Union pour un mandat de deux ans. La prochaine session sera donc présidée par le Conseil d'Etat algérien conformément au statut de cette nouvelle instance", a précisé le communiqué.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Benyahia a appelé à "soutenir cette instance pour répondre aux attentes légitimes des citoyens africains quant à la protection de leurs droits et libertés et diffuser la culture juridique à travers l'échange d'expériences et de connaissances entre Africains".

Cette instance, basée au Caire et regroupant 21 pays, a pour vocation de consacrer le principe d'indépendance de la justice, ses idéaux et ses hautes valeurs, d'encourager les recherches et les études sur le Droit administratif et de contribuer à la diffusion de la culture juridique dans les sociétés africaines, selon la même source.

L'Union des Conseils d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique émet également des avis et des conseils en matière de droit administratif et participe aux conférences régionales et internationales y relatives, a conclu le communiqué.