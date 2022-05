La 3ème édition de la Semaine scientifique nationale de l’année 2023 se tiendra dans la ville universitaire d’Oran, et verra l’organisation pour la première fois des olympiades des mathématiques et de concours hackathon des applications intelligentes dans le domaine de l'eau et de l'environnement, a-t-on appris samedi lors de la clôture de la 2ème édition de cette manifestation, abritée par l’université Ferhat Abbas (Sétif-1) entre le 15 et le 21 mai courant.

"La 3ème édition de cette manifestation sera accueillie par l’université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie d'Oran coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de l’étudiant (19 mai 2023) et traitera de thèmes en rapport avec l’eau, l’environnement et le développement durable", a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, lors de la clôture de la 2ème édition de cette manifestation précisant que le slogan de la troisième édition sera arrêté ultérieurement.

Le ministre a ajouté, dans ce contexte, que la 3ème édition de ce tte importante manifestation scientifique sera marquée par l’organisation d’activités scientifiques et sportives en plus d’un concours de la "meilleure résidence universitaire".

Selon M. Benziane, "la prochaine édition sera marquée également par l’organisation pour la première fois des olympiades des mathématiques et de concours hackathon des applications intelligentes dans le domaine de l’eau, de l’environnement et du développement durable".

Le ministre a indiqué, à cet effet, que l’objectif de l’organisation de ces activités scientifiques est de "valoriser les efforts de la recherche et ses débouchés et créer un esprit de compétitivité entre les chercheurs et les étudiants des différents établissements universitaires et de recherche, et entre les établissements également, en vue d’encourager l’innovation et la créativité".

Cela contribuera également à la "mise en avant de la réussite et l’excellence dans tous les domaines et spécialités et l’utilisation de ces créations et innovations pour résoudre les problèmes d’ordre économique et social du citoyen", a souligné M. Benziane.

La séance de clôture de la manifestation de la 2ème Semaine scientifique, placée sous le slogan "Nous innovons, nous croyons", a vu l’annonce, en outre, des lauréats du concours national "Ma thèse en 180 secondes" q ui ont été honorés par des cadres du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les premières places ont été décrochées par Omar Ben El Khattab Mokrani de l’université Hamma Lakhdar d’El Oued (la sécurité énergétique), Mohamed Brahimi de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene d’Alger (la sécurité alimentaire) et Hassna Zidoune de l’université Constantine-1 (la santé du citoyen).

Ce concours, pour rappel, a vu la participation de docteurs de toutes les universités du pays qui ont présenté leurs thèses portant sur les thèmes de la deuxième Semaine scientifique nationale, en relevant le défi d'exposer leurs travaux dans un laps de temps ne dépassant pas les 180 secondes.

La clôture de la manifestation a été marquée également par la remise de médailles de mérite à titre posthume à des personnalités décédées comme Salah Djebaili (1961-1994), ancien recteur de l’université Houari Boumediene qui avait été assassiné, et deux figures scientifiques Abou El Kacem Saâdallah (1927-2013) et Assia Kebir (1938-1987).

D’autres personnalités nationales à la retraite ou en activité ont également été distinguées, et ce, pour leur apport à la science, à la préservation du patrimoine et la mémoire nationale comme l’ancien recteur de l’université de Skikda Ali Kouadria, l’ancien recteur de l’université d’Oran, et l’ex-ministre de la Culture et de la Communication Mohamed Abou entre autres.

Dans le cadre de l’organisation du concours national de la meilleure résidence universitaire, ancienne, moyenne et nouvellement créée, les résidences universitaires El Alia de Bab Ezzouar (Alger), Karima Bouhecina (Tlemcen) et Ain El Bey-3 (Constantine) ont décroché les premières places.

Aussi, le ''meilleur pavillon'' dédié aux établissements universitaires à l’exposition de l’innovation organisée en marge de cette semaine scientifique, a été remporté par les universités Hamma Lakhdar d’El Oued (la sécurité énergétique), Abderrahmane Mira de Bejaia (la sécurité alimentaire) et Mohamed Khider de Biskra (la santé du citoyen).

L’évènement a été, par ailleurs, une occasion pour honorer les lauréats des différentes activités culturelles et sportives organisées tout au long de cette Semaine scientifique.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, était accompagné, lors de la clôture de la deuxième édition de la Semaine scientifique nationale, d’une délégation représentant plusieurs secteurs, à l’instar du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, le conseiller du président de la République chargé de la mémoire nationale et des archives, Abdelmadjid Chikhi, le secrétaire général de l'Observatoire national de la société civile, Mohamed Sofiane Zoubir, le secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité, Si El Hachemi Assad, et le président du Conseil national économique, social et environnemental, Bouchnak Khelladi.