La générale de l’opérette "Wassiyat Chahid" (le serment du martyr) a été donnée, samedi, à la maison de la culture "Abiras Ennaciri" de Mascara.

L'opérette a été produite par l'association des arts lyriques "Chada Ettarab" de Sidi Bel-Abbes, et programmée le jour de la clôture des activités culturelles et artistiques marquant la célébration de la Journée nationale de l’étudiant (19 mai).

Ecrite par Said Hadj Miloud, président de l’association et mise en scène par Osmani Ali Assem, l'œuvre parle du testament d’un martyr légué à un moudjahid, son compagnon d'armes, chargé de transmettre à la génération actuelle les souffrances des chouhada de la Guerre de libération nationale et les sacrifices consentis pour l’indépendance nationale. Saïd Hadj Miloud a précisé que cette opérette de plus d'une heure durant laquelle quinze comédiens des deux sexes campent les différents rôles. Ce travail artistique devrait être programmé du 5 au 11 juillet prochain dans sept wilayas à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance nationale.

Une autre opérette de la même association, intitulée "Enfance oubliée", sera présentée à Sidi Bel-Abbès, le 1er juin prochain, pour célébrer la Journée internationale de l'enfance.

La Journée nationale de l’étudiant a été marquée par la mise sur pied, au niveau de la maison de la culture de Mascara, des expositions de photos des martyrs de la région, d’ouvrages et d’œuvres d’art plastique ainsi que la projection d’un documentaire sur la participation des étudiants à la Glorieuse guerre de libération, en plus de chants et hymnes patriotiques exécutés par la chorale relevant du commissariat local des Scouts musulmans algériens (SMA), rappelle-t-on.