Plus de 145 personnes ont bénéficié, samedi, de consultations médicales spécialisées gratuites au niveau de l’Etablissement public hospitalier "Adjir Bentabet" de la commune de Youb (Saïda), dans le cadre d’une caravane de solidarité, initiée par l’association culturelle et humanitaire "Tedjmi" de la commune d’El Attaf (Ghardaïa), a-t-on appris des organisateurs. Les consultations médicales qui ont touché des personnes résidant dans différentes zones de la commune de Youb concernent l’ORL, la pédiatrie et l’ophtalmologie.

Plusieurs interventions chirurgicales en ORL mais aussi en ophtalmologie sont programmées en septembre prochain au niveau de l'EPH "Adjir Bentabet", a souligné le président de l’association "Tedjmi", Mohamed Benyoucef, qui a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l’association "Tedjmi" et l’EPH de Youb.

Des spécialistes venus de diverses régions du pays et membres de l'association "Tedjmi", prennent part à cette initiative, en plus d’un staff médical spécialisé bénévole et paramédical de l’hôpital de Youb, rappelle-t-on.