L'herpès peut modifier génétiquement les cellules et favoriser un cancer agressif du sein. L'infection au virus d'Epstein-Barr (VEB), un virus de la famille des herpès, peut augmenter le risque de cancer agressif du sein chez la femme, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale EBioMedicine.

Cette découverte peut avoir des implications importantes dans le dépistage du cancer du sein et la prévention. Le virus d'Epstein-Barr (VEB) est le type le plus courant du virus de l'herpès. Plus de 90% de la population mondiale est porteur de ce virus mais, la plupart des individus n'affichent aucun symptôme de l'infection.

L'équipe du Service d'hématologie-oncologie du Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) et de la Harvard Medical School aux Etats-Unis ont réalisé une étude avec des cellules mammaires exposées au virus. Ils ont observé que le virus de l'herpès se lie au récepteur CD21 sur les cellules normales du sein, ce qui conduit à l'infection.

Puis la maladie provoque une division cellulaire très rapide. Dans un deuxième temps, les chercheurs ont implanté ces cellules à des souris qui ont développé un cancer du sein œstrogène-récepteur-négatif (une forme agressive de la maladie).

L'INFECTION AU VIRUS DE L'HERPÈS MODIFIERAIT GÉNÉTIQUEMENT LES CELLULES

La recherche indique qu'une contribution de l'herpès au développement du cancer du sein est plausible, à cause d'un mécanisme pendant l'infection au cours duquel les cellules deviennent malignes. "Nous pensons que si une jeune femme développe un herpès au cours de son adolescence ou plus tard, ses cellules mammaires seront exposées au virus et peuvent être infectées.

Alors que pour la plupart des individus, il n'y aura pas de conséquences à long terme, pour certains l'infection peut laisser des cicatrices génétiques et modifier le métabolisme de ces cellules ", a expliqué Gerburg Wulf chercheur à la division d'hématologie et d'oncologie. "Ce sont des changements subtils, ils peuvent, des décennies plus tard, faciliter la formation de cancer du sein." "Les résultats font en outre le cas d'un vaccin contre l'herpès qui pourrait protéger les enfants contre l'infection et plus tard des tumeurs malignes associées à cette pathologie», conclut le chercheur.