Banal, mais inesthétique et très contagieux, le bouton de fièvre surgit quand on ne l'attend pas.

Hélas, en hiver, il ne prend pas de repos. Les bonnes réactions à connaître.

Qu’est-ce que le bouton de fièvre ?

C'est une maladie virale, causée par le virus de l'herpès. Ce virus, le HSV1, est le plus souvent contracté dans l'enfance, dans les cours de récré. Une fois attrapé, impossible de s'en débarrasser. Tapi dans l'organisme, il attendra le bon moment pour se manifester. Il apparaît le plus souvent sur ou autour des lèvres. Chez certains, il reste toujours en état de veille. Chez d'autres, les poussées sont très fréquentes.

Quels sont les facteurs déclenchants ?

La fièvre en est un (d'où son nom), mais pas seulement. Un rhume, un coup de froid, trop de stress, de fatigue ou de soleil (même l'hiver) peuvent provoquer son apparition. Dès que le système immunitaire est affaibli, il peut ressortir. Les changements hormonaux durant la période des règles sont également un facteur de risque.

Comment se manifeste un bouton de fièvre ?

Dans les vingt-quatre heures précédant l'apparition de la lésion, vous ressentez des picotements, une douleur et/ou un engourdissement autour des lèvres. Ensuite, une « cloque » apparaît : il s'agit de vésicules remplies du virus. Enfin, le bouton sèche et forme une croûte. Bonne nouvelle, il disparaîtra sans laisser de traces. Mais il vous faudra pour cela patienter une dizaine de jours.

Le bouton de fièvre est-il contagieux ?

Oui, très, dès les premiers symptômes, et jusqu'à cicatrisation complète. Baisers et rapports sexuels oraux sont à éviter pendant toute la durée de la poussée. Vous devez en particulier être vigilant avec les personnes vulnérables comme les nouveau-nés, les femmes enceintes, ou celles dont le système immunitaire est affaibli.

Vous pouvez aussi vous « auto-contaminer ». Si vous touchez, grattez votre bouton, puis mettez ensuite les mains sur d'autres parties de votre corps (yeux…), vous risquez de disséminer le virus. Cela peut également infecter la lésion, et retarder la cicatrisation. Pour l'éviter, pensez à vous laver les mains très régulièrement.

Est-il facile à soigner ?

Patchs ou gels, à appliquer localement, peuvent soulager les symptômes et accélérer la guérison. Ils forment sur la lésion un film isolant qui limite la contamination. Une règle : agir le plus tôt possible, dès les premiers picotements ! Quant aux antiviraux, type Activir® (sous forme de crème ou de comprimés), ils permettent de limiter les récidives. Vous pouvez aussi repérer quels sont chez vous les facteurs déclenchants, pour tenter de les éviter. Si c’est le soleil au ski, protégez vos lèvres avec un écran total. Si c’est la fatigue, chouchoutez votre sommeil.