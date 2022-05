La direction générale de la protection civile a mis en alerte toutes ses unités d’intervention à la suite d'un bulletin météo spécial (BMS) faisant état d'une hausse des températures, avec l’intensification des actions de prévention et de sensibilisation nécessaires et une large médiatisation des consignes de prévention, indique-t-elle dans un communiqué.

La protection civile, qui appelle à la vigilance, invite les citoyens à "ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants", et de "fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil", en insistant sur la nécessité de "maintenir les fenêtres, volets fermées le jour, les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraicheur", et "faciliter des courants d’air dans tout le bâtiment dés que la température extérieure est plus basse que la température intérieure".

Il est également recommandé aux citoyens, selon le communiqué, de "se rafraichir régulièrement en prenant des douches ou à l’aide d’un brumisateur, ou mouiller son corps et se ventiler, d'éviter les endroits confinés et de baisser ou éteindre les lumières". La protection civile appelle par ailleurs à "éviter de se déplacer pendant cette période, sauf en cas de nécessité", recommandant de "se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieurs'', rappelant aux citoyens de ''rester à l’ombre dans la mesure du possible, et ne pas s'exposer en plein soleil".

"Si vous devez sortir, portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire et évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage ) et ne pas fréquenter, ni se baigner au niveau des retenues d’eau (barrage, retenue collinaire, mare d’eau et bassin d’eau)", rappelle encore la protection civile, qui appelle également à "aider les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, malades) en leurs proposant régulièrement de l’eau".

"Pour les conducteurs n’ayant pas l’air conditionné dans leur véhicule, il est recommandé d’éviter les longs trajets au cour de la journée'', indique d'autre part la protection civile selon laquelle ''il est préférable de les programmer en soirée ou la nuit et rechercher les endroits frais et à l’ombre", et surtout "ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule".