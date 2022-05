La Banque centrale chinoise a abaissé vendredi un de ses taux d'intérêt dans le but de soutenir l'économie ralentie par le confinement de Shanghai. Le "loan prime rate" (LPR) à cinq ans, qui constitue la référence pour les prêts hypothécaires, a été abaissé de 4,6% à 4,45%, a indiqué la banque centrale. La mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur le marché. Le LPR à un an reste lui inchangé à 3,7%. Il avait été revu à la baisse en janvier.

La Chine affronte depuis plusieurs mois un regain épidémique qui touche à des degrés divers plusieurs endroits du pays. En vertu de la stratégie sanitaire zéro Covid, plusieurs villes ont été confinées, notamment la grande métropole portuaire de Shanghai, ce qui pèse lourdement sur la production et la consommation. La Chine a dévoilé lundi ses pires performances économiques depuis deux ans, avec des ventes de détail en avril au plus bas et un taux de chômage qui a bondi à 6,1% - proche du record absolu.

Pour soutenir son économie, Pékin avait déjà abaissé le mois dernier le taux de réserve obligatoire des banques, c'est-à-dire la part des dépôts qu'elles so nt tenues de garder dans leurs coffres.

La mesure vise à alléger la pression sur les établissements financiers, en les encourageant à accorder aux entreprises davantage de crédits, à des conditions plus favorables -- et in fine à soutenir l'économie. Selon la banque centrale, la décision devait permettre d'injecter à long terme 530 milliards de yuans (77 milliards d'euros) dans l'économie.