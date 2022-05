Un mémorandum de coopération pour encourager l'innovation et renforcer la contribution des start-up dans le domaine du bâtiment, a été signé samedi à Alger entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et le ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up.

Le mémorandum a été signé par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startup, Yacine El-Mahdi Oualid, en marge de la Conférence internationale célébrant le 50e anniversaire de la création du CTC sous le thème "Contrôle technique: parcours, expertise et innovations".

Les deux secteurs œuvreront, à travers ce mémorandum, au renforcement de la coopération institutionnelle et la création et la mise en œuvre d'un cadre de travail approprié en vue de développer l'innovation et accroître le niveau de contribution des start-up.

Les deux parties aspirent à instaurer un environn ement à même d'aider les start-up à développer des produits ou des services à haute valeur ajoutée pour le secteur du bâtiment. Le document signé vise également à encourager la création des nouvelles structures pour les start-up, à bénéficier des capacités du marché du bâtiment et à mettre en place un écosystème d'appui aux entreprises innovantes dans ce domaine.

Dans une déclaration à la presse, M. Oualid a relevé l'importance de ce mémorandum, notamment dans le cadre de l'orientation en place pour la réalisation de villes intelligentes qui ont besoin des moyens novateurs en matière d'habitat et de prévision et de gestion des catastrophes naturelles. Cette coopération permettra de transférer les technologies qui existent théoriquement au niveau des start-up relevant du secteur de l'habitat, et de bénéficier des marchés de ce secteur. De son côté, M. Belaribi a estimé que le document signé aujourd'hui était de nature à renforcer la contribution du secteur au développement de l'économie nationale, en offrant la chance aux jeunes innovateurs, et de la complémentarité entre les deux domaines en termes de modernisation de la construction et de l'urbanisme.

A ce titre, les deux ministres ont supervisé une cérémonie de signature de trois accords entre le CTC et des start-up, dans le but de leur fournir l'assistance technique et leur permettre de développer leurs innovations. Ces accords ont été signés par le directeur général du CTC, Boumediene Oukassi et les gérants des start-up concernés, respectivement MM. Hadjer Boumeshed, Younes Maarouf et Mohamed Mehdi Mehaya. L'ouverture de la conférence internationale s'est déroulée en présence des ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, des Transports, du Numérique et des statistiques, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-ups, en sus du directeur général des équipements publics au ministère de la Défense nationale et des experts et chercheurs internationaux. En marge de cet évènement, des anciens cadres du CTC ont été distingués et du matériel technique livré à l'université de Blida. Les travaux de cette conférence se poursuivront jusqu'à dimanche, avec la tenue de conférences sur différentes thématiques liées au contrôle technique et à la gestion des catastrophes naturelles.