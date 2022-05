Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a déclaré samedi à Blida, que la production locale est désormais disponible dans toutes les régions de l'Algérie, alors que, par le passé, elle n'était commercialisée que dans une partie du pays.

"Les produits fabriqués en Algérie ont réussi, grâce à leur haute qualité, qui n’a rien à envier à celle des produits étrangers, à s'imposer sur le marché local à travers l’ensembles des wilayas du pays", s’est félicité le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite de travail à Blida.

Il a souligné que des produits nationaux, par leur qualité supérieure, se sont également imposés sur des marchés étrangers et font aujourd'hui la "fierté" du pays.

Le ministre, qui a visité de nombreuses unités de production privées, a soutenu que sa visite est "un message à tous les opérateurs économiques, que l'Etat les soutient et les encourage à s’orienter vers l'exportation, et partant contribuer à la diversification des exportations hors hydrocarbures".

Il a, aussi, exprimé son souhait de voir le pays "atteindre l'objectif de sept (7) milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures, après avoir réalisé, l’année dernière, 5,03 milliards de dollars de recettes dans ce domaine". Cet objectif est réalisable, a-t-il estimé, grâce à "la fédération des efforts de tous, entre ministère du Commerce, différents secteurs ministériels et opérateurs économiques". M. Kamel Rezig a entamé sa visite à Blida, par l'inspection d'une entreprise privée spécialisée dans la fabrication d'appareils thermiques et d'équipements en aluminium pour le chauffage collectif dans la commune de Soumaâ. Il a considéré que cette unité fait partie des entreprises nationales qui ont "relevé le défi de la couverture des besoins du marché national en la matière". Il s’est ensuite rendu dans la commune de Gerouaou, où il a visité une entreprise spécialisée dans la fabrication de robinetterie, dont les produits sont commercialisés sur les marchés africain et européen.

Le ministre a, également, inspecté une unité privée de production de cosmétiques, qui exporte, également, ses produits vers nombre de pays africains et européens. M.Rezig a loué, sur place, l’exploitation par cette entreprise, de matières premières locales dans la fabrication et l’emballage de ses produits. M. Rezig a achevé sa visite à Blida en présidant une réunion, tenue à huis clos, avec les cadres du secteur local du commerce et de son ministère.