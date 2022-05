"Suite à la constatation d’opérations de couronnement et d’élagage d’arbres qui s’opèrent au niveau des milieux urbain péri- urbain et aux bords des infrastructures routières, et qui ne sont pas conformes au cycle biologique requis des arbres, des instructions fermes ont été données à l’ensemble des conservateurs des forêts et des directeurs des services agricoles afin d’interdire et de mettre fin à ce genre de pratiques non réglementaires, qui nuisent à notre patrimoine floristique", a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

A cet effet, le ministère de l'Agriculture a souligné que "toute opération de couronnement est obligatoirement soumise à une autorisation préalable délivrée par le conservateur des forêts, suite à un dossier introduit à cet effet conformément à l’itinéraire technique requis, et en respectant la période de repos végétatif des arbres".