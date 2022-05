L'armée nigériane a déclaré samedi que deux hommes armés du groupe séparatiste Peuples indigènes du Biafra (IPOB) et de sa branche armée, l'Eastern Security Network (ESN), ont été tués lors d'un échange de feu vendredi dans l'Etat d'Imo, dans le sud du pays.

Dans un communiqué, Onyema Nwachukwu, porte-parole de l'armée, a indiqué que les militaires avaient délogé les hommes armés de leur camp d'entraînement dans un village de la zone de gouvernement local d'Orlu, avant de les tuer au cours d'un échange de tirs.

M. Nwachukwu a affirmé que le camp d'entraînement appartenait au groupe interdit et qu'il était responsable de "divers actes de criminalité et de violence" dans certains Etats du sud. Selon lui, les troupes ont également détruit le hangar d'entraînement et d'autres installations utilisées par les séparatistes, notamment un sanctuaire et un atelier d'armes. Le Nigeria a connu ces derniers mois une série d'incidents de sécurité, notamment des enlèvements, des actes de banditisme et des attaques extrémistes.