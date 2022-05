L'Algérienne Inès Ibbou a estimé, samedi, que son sacre, lors du tournoi "ITF pros" de tennis, clôturé à Oran est de bon augure en prévision de sa participation à la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) programmée en été dans cette ville. "Je suis très contente pour avoir remporté le trophée de ce tournoi. C’est de bon augure pour moi en vue des JM pour lesquelles je me prépare d’ailleurs activement", a déclaré à l'APS Inès Ibbou à l’issue de la finale de ce tournoi abrité par le club de tennis "Habib-Khelil" à Haï Essalem.

L’athlète algérienne a eu le dernier mot en finale en battant la Néerlandaise Stevens Lexie en deux sets (6-4 et 6-2). "Ca n’a pas été du tout facile contre une adversaire qui m’a posé beaucoup de problèmes. La chaleur suffocante qui y a régné a rendu ma mission encore délicate. Cela était valable aussi pour la Néerlandaise", a-t-elle ajouté.

Ce tournoi international (messieurs et dames) auquel ont pris part des sportifs de quatorze pays, sera suivi par un second qui débutera dimanche et auquel participe aussi Ines Ibbou qui a souhaité que ces compétitions se multiplient à l’avenir. "C’est très bien pour nous de participer à des compétitions d’un niveau aussi élevé, car elles nous permettent de gagner en compétition et d’expérience. Je profite de l’occasion pour rendre hommage aux organisateurs de ces deux tournois, surtout que ces deux rendez-vous précèdent les JM ce qui nous permet de bien nous préparer pour cette manifestation sportive", a encore indiqué Inès Ibbou.

Evoquant la messe sportive méditerranéenne, la championne algérienne n’a pas caché ses ambitions pour monter sur le podium, même si elle a évité de promettre quoi que ce soit. "Il est clair qu’on va faire face à une grande concurrence. En tennis, il ne faut jurer de rien. Une chose est sûre : je me bâterais à fond pour avoir le meilleur résultat possible", s’est-elle engagée. Invitée à donner son avis sur le site de tennis où elle vient de se produire et qui est retenu pour abriter les épreuves de la discipline lors des JM, Inès Ibbou n’a pas tari d’éloges sur la qualité de la terre battue du court principal de cette infrastructure de douze courts qui vient de faire peau neuve après avoir bénéficié de larges opérations de réhabilitation pendant les deux précédentes années.

Même impression de la malheureuse finaliste de ce tournoi ITF pro, la Néerlandaise Stevens Lexie qui s’est aussi plainte de la grosse chaleur qui a régné pendant la finale et qui l’a empêchée, selon elle, d’évoluer sur sa vraie valeur. Elle s’est toutefois dite "impressionnée par l’ambiance générale qui a prévalu à l’occasion de cet évènement", mettant en valeur cette expérience algérienne qu’elle a qualifiée de "fructueuse".