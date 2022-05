Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud a qualifié jeudi à Alger les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite de "jalon essentiel" de l'action arabe commune.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, le prince Fayçal Ben Farhan a précisé que sa rencontre avec le Président de la République a permis d'aborder "tous les points importants" entre les deux pays, soulignant avoir écouté "les orientations du Président Tebboune concernant le renforcement de la coordination et de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines en particulier politique et économique".

Des orientations qui sont, a-t-il dit, "en accord avec celles de la direction du Royaume d'Arabie saoudite pour qui les relations bilatérales entre les deux pays frères constituent l'un des jalons essentiels de l'action arabe commune".

Le chef de la diplomatie saoudienne a exprimé à l'occasion "les remerciements et la gratitude du Royaume d'Arabie saoudite à l'Algérie pour son soutien à la candidature du Royaume pour accueillir l'Exposition universelle EXPO 2030 à Riyadh".

Relevant avoir évoqué avec le président de la République les principaux développements sur la scène internationale, le ministre saoudien a affirmé "l'existence d'une grande convergence s'agissant des dossiers intéressant les deux pays et la sécurité de la région et du monde".

Le prince Fayçal Ben Farhan a déclaré avoir transmis au président de la République "les salutations du Serviteur des deux Lieux Saints et celles du prince héritier", ajoutant que "la direction saoudienne apprécie hautement le Président Tebboune et le peuple algérien frère".

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a ajouté avoir évoqué avec le Président Tebboune la question du soutien mutuel concernant l'action internationale commune, soulignant que "le Royaume soutient l'aspiration de l'Algérie à un siège au Conseil de sécurité".

La direction saoudienne est confiante que l'Algérie sera un acteur "incontournable" dans le soutien à la stabilité et la sécurité régionale et internationale, a-t-il affirmé .

L'Algérie a présenté sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2024-2025, candidature ayant obtenu le soutien de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, avait annoncé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra.