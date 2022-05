Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, jeudi, que la Journée de l'Etudiant était "une des haltes déterminantes" dans l'histoire de l'Algérie, soulignant que les nouveaux enjeux requerraient une adhésion en force des étudiants dans l'édification d'une Algérie nouvelle.

La Journée de l'Etudiant est "une des haltes décisives de notre glorieuse histoire, en souvenir des centaines d'étudiantes et d'étudiants qui ont répondu à l'appel sacré pour le recouvrement de la souveraineté nationale, et sont vite devenus un symbole de sacrifice et de don de soi au service de notre chère patrie", a écrit le Premier ministre dans une publication.

"Même si aujourd'hui les défis ne sont plus les mêmes, les nouveaux enjeux requièrent une implication massive de nos chers étudiants dans le projet national du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, celui de bâtir une nouvelle Algérie persuadée que le savoir, la science, la prise d'initiative et l'innovation sont les maîtres-mots d'une Algérie forte, de par les savoir-faire et les compétences scientifiques de ses élites, où qu'elles soient", a-t-il souligné.

Et de conclure "Vive l'Algérie dans le développement et la prospérité, tout comme l'ont souhaité nos prédécesseurs libérateurs".