Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra a présidé, jeudi, avec son homologue saoudien, le prince Fayçal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, la 3e session du Comité de concertation politique algéro-saoudien, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Les travaux de cette session ont porté sur "l'évaluation du progrès réalisé dans le processus de renforcement des relations de fraternité et de coopération établies entre les deux pays frères, et sur la préparation des prochaines échéances bilatérales pour l'appui de la nouvelle dynamique de ces relations qui bénéficient d'un intérêt soutenu de la part du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et de son frère, le serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud", précise la même source.

Ce mécanisme bilatéral est "une occasion renouvelée pour les chefs de la diplomatie des deux pays d'échanger les vues et de coordonner les positions sur les principales questions d'intérêt commun, aux plans arabe et africain, outre les défis qu'imposent les tensions sur la scène internationale".

Au terme de sa visite, le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite a été reçu par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra.

"Les deux ministres ont transmis au Président de la République les résultats des travaux de la 3e session du Comité de concertation politique algéro-saoudien et fait part de la convergence des positions des deux pays frères", conclut le communiqué.