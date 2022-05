Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a instruit les cadres de son secteur, à différents niveaux, à l'effet d'organiser des marchés de la rahma dédiés à la vente de bétail, en prévision de l'Aïd El Adha, et d'autres marchés similaires pour la vente de fournitures scolaires à des prix concurrentiels, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a présidé, jeudi, une réunion de coordination en visioconférence, en présence des cadres centraux du ministère, des directeurs de commerce régionaux et de wilaya, au cours de laquelle il a donné des instructions pour l'ouverture et l'organisation de marchés de la rahma à travers le territoire national dédiés à la vente de bétail en coordination avec les services concernés en prévision de l'Aïd El Adha", a précisé le communiqué.

Il a également donné instruction pour l'ouverture de marchés similaires pour la vente de fournitures scolaires à des prix concurrentiels et ce sous la supervision des walis.

Le ministre a également ordonné aux directeurs de commerce de "renforcer le contrôle des locaux commerciaux et d'intensifier les visites sur le terrain en mobilisant tous les moyens pour mettre fin aux pratiques commerciales douteuses préjudiciables à la santé du citoyen, conclut le communiqué.