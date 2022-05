Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté, vendredi, ses condoléances, suite au décès du moudjahid, Général-major à la retraite, Ali Bouhedja à l'âge de 89 ans, a indiqué un communiqué du ministère.

"C'est avec une profonde tristesse et affliction que le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a appris le décès du moudjahid, membre de l'armée de libération nationale, le Général-major à la retraite, Ali Bouhedja, dit +Ali El Felfli+", lit-on dans le communiqué.

En cette douloureuse épreuve, le ministre a exprimé "ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, priant Dieu Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les martyrs et les saints".

Né le 16 juillet 1933 à Skikda, le défunt a grandi dans une famille aisée pétrie de patriotisme. Il était parmi les moudjahidine de la première heure, qui ont rejoint les rangs de la Guerre de libération nationale dans la wilaya II historique.

Le regretté a participé aux attaques du nord Constantinois, avant de se rendre aux frontières algéro-tunisiennes puis à la zone Est de la wilaya II historique, où il a occupé de nombreux grades dans les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) pour devenir le chef de cette région et ce jusqu'à l'indépendance.

Après le recouvrement de la souveraineté nationale, le défunt a rejoint les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) jusqu'à sa retraite au grade de Général-major.