La première Web TV dédiée aux étudiants, pour mettre en avant le rôle de la science et la contribution des étudiants au développement, a été lancée jeudi depuis son siège à Dely Ibrahim (Ouest d'Alger).

La cérémonie du lancement officiel de cette chaîne relevant de l'Entreprise "Education Tech", coïncidant avec le 66e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant (19 mai), s'est déroulée en présence des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Université de la formation continue (UFC), ainsi que des journalistes et d'étudiants universitaires.

A cet égard, la directrice de la chaîne, Saliha Benziada a déclaré que ce nouveau-né médiatique, premier du genre, "aura pour mission d'orienter l'étudiant algérien au service de la science, à l'accompagner à travers la valorisation de sa production scientifique, à servir d'alternative aux réseaux sociaux" et à faire connaître les universités et les spécialités, ainsi qu'à accueillir des responsables pédagogiques, des enseignants spécialisés et de nouveaux bacheliers comme invités pour les interroger sur leurs choix et leurs aspirations".

La chaîne œuvrera également à "dispenser périodiquement des formations au profit de l'étudiant, à travers la programmation d'émissions théoriques et pratiques, en collaboration avec des établissements spécialisés, et ce dans les domaines de la langue anglaise, de l'information et de la communication et de la technologie", souligne la même responsable.

Cette chaîne se veut "un trait d'union pour l'échange d'expériences et la consolidation de la relation enseignant-étudiant", et "permettra aux étudiants de participer à toutes les activités scientifiques et culturelles dans diverses universités et dans toutes les spécialités".