Le directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane a mis l'accent, jeudi à Alger, sur la nécessité de créer des clusters dans le domaine de la valorisation des déchets afin d'organiser et de développer cette filière.

Dans une allocution prononcée lors d'un atelier sur la filière "Polyéthylène Téréphtalate" (PET), M. Ouamane a affirmé que "le secteur de l'Environnement cherche, à travers la mise en œuvre de la stratégie adoptée, à encourager l'investissement dans le domaine de la gestion des déchets et à créer des clusters garantissant la mise en place d'un véritable marché de gestion des déchets en Algérie".

L'organisation de cet atelier, qui sera suivi ultérieurement par d'autres ateliers, s'inscrit dans le cadre du soutien et de l'assistance technique assurés aux opérateurs économiques dans les domaines du recyclage et de la récupération, de l'établissement de contacts entre les opérateurs de ces deux activités et leur sensibilisation à l'impératif de créer des clusters, a ajouté le même responsable.

Par ailleurs, M. Ouamane a insisté sur le rôle important des transformateurs des déchets dans le développement économique, d'où la nécessité de promouvoir les activités de leurs entreprises et d'être à l'écoute de leurs préoccupations en vue de les transmettre à la tutelle et au gouvernement.

Cela est à même de contribuer à l'adaptation des lois et des cadres réglementaires pour développer cette activité, au profit de l'économie nationale, a-t-il soutenu.

M. Ouamane a estimé qu'il est du devoir du secteur de l'Environnement de préserver cette filière et d'aider ses opérateurs à se développer, compte tenu des résultats socio-économiques qu'elle peut obtenir.

Les déchets plastiques constituent 15% du total des déchets ménagers produits annuellement en Algérie, dont 3,60% de Polyéthylène Téréphtalate, selon le responsable.

Cette matière présente en grande quantité dans les conteneurs et les centres d'enfouissement technique a un impact négatif sur l'environnement alors qu'elle pourrait être utilisée comme matière brute dans plusieurs industries manufacturières en Algérie, a estimé le responsable.

La filière des transformateurs de polyéthylène téréphtalate emploie plus de 15.000 personnes directement et indirectement, selon M. Ouamane qui a souligné que cette activité contribuait à la réduction de l'importation de matière brute du marché international en proie à des difficultés d'approvisionnement. Les opérateurs dans cette filière transforment environ 400 tonnes/jour de déchets en polyéthylène téréphtalate sur 1.000 tonnes de déchets récupérés quotidiennement, soit 40%, a fait savoir le responsable.

Selon des études, les citoyens algériens produisent annuellement 13 millions de tonnes de déchets ménagers, dont 15% de plastique, 10% de carton et 53% de déchets organiques, en plus des déchets de verre, de la ferraille et des déchets dangereux.

A noter que le polyéthylène téréphtalate est le principal composant utilisé dans la production de bouteilles en plastique d'eau minérale et gazeuse.