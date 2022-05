Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et le Mouvement des Entreprises Sénégalaises (MEDS) ont signé mercredi à Dakar un protocole de coopération, et ce, en marge de la première édition du salon "El Djazaïr Healthcare" qu'abrite la capitale sénégalaise Dakar du 17 au 20 mai.

Ce protocole de coopération a été signé par le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula et Mme Ndeye Awa Mbaye, vice-présidente du Mouvement des Entreprises Sénégalaises en présence de M. Mbagnic DIOP, président du MEDS et de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, Boualem Chebihi.

Les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la santé et de l'industrie pharmaceutique. La partie algérienne a qualifié le partenariat avec les partenaires sénégalais de "privilégié", ce qui permet d"'encourager le développement économique dans le continent africain et partant la participation au développement social des deux peuples".

Pour sa part, la partie sénégalaise a exprimé sa volonté "de consolider la coopération entre l'Algérie et le Sénégal dans le cadre de Sud-Sud", rappelant la nécessité de tirer les enseignements de la pandémie de Coronavirus, notamment les difficultés rencontrées par ces pays en termes d'accès aux médicaments.

Les représentants des entreprises des deux pays ont convenu œuvrer de concert à trouver des voies et moyens de développement de la Zone de Libre-échange continental (ZLECAf) et d'unifier leurs potentialités et expériences pour que ces entreprises puissent réaliser le développement durable pour leurs peuples".