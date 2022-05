La première édition du salon "El Djazaïr Healthcare" de l'industrie pharmaceutique, tenu à Dakar (Sénégal) du 17 au 20 mai, a été clôturée jeudi. Cette première édition a connu la participation de 70 exposants dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, outre des représentants des secteurs de la banque, des transports et des assurances ainsi que des entreprises scientifiques et professionnelles. Plusieurs conventions ont été signées, lors de ce salon, entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, et entre les opérateurs des deux pays, en sus d'un protocole de coopération entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et le Mouvement des Entreprises Sénégalaises (MEDS).

Cette manifestation scientifique a été marquée par la présentation de 45 exposés scientifiques reflétant l'essor et le développement du secteur pharmaceutique en Algérie en matière de production, des lois et de couverture des besoins des citoyens.

Les participants se sont félicités de l'écho pos itif suscité par cette édition, qui était, selon le directeur de la société "Tasdir", filiale de la SAFEX, Ali Ferrah "un succès" vu l'affluence des visiteurs et des professionnels des pays africains en général et du Sénégal en particulier".

La Société "Tasdir" a fait appel à des compétences algériennes et aux services locaux pour l'organisation de cette manifestation, selon son sous-directeur Rafik Bedouhane.

Par ailleurs, plusieurs représentants des laboratoires de médicaments se sont félicités des résultats satisfaisants réalisés en dépit de certains obstacles rencontrés liés au transport. Le président de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP) pour la région Afrique, Dr. Prosper Hiag, a salué la production pharmaceutique algérienne, estimant que c'est un "exemple" à suivre pour les pays du continent. Il a appelé à "conjuguer les efforts pour la promotion de cette industrie afin de protéger les peuples de la région des maladies auxquelles le continent est confronté et de réaliser la sécurité sanitaire".