Une quantité de 3,79 kg de kif traité destiné à la commercialisation a été saisie à Tizi-Ouzou courant de cette semaine, rapporte vendredi un communiqué de la sûreté de wilaya. L'opération a, également, permis la saisie de d'armes blanches, d'un véhicule touristique, de téléphones mobiles ainsi que l'arrestation de 4 individus impliqués dans ce trafic.

Présentés jeudi au parquet de Tizi-Ouzou, les mis en cause ont été placés en garde à vue pour possession et stockage de stupéfiants en vue de leur commercialisation et constitution de bande criminelle, a-t-on précisé de même source.