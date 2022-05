L'USM Alger s'est hissée à la sixième place, au classement général de la Ligue 1 algérienne de football, après sa victoire (2-0) contre le CS Constantine, en match disputé vendredi après-midi, au stade Omar Hamadi de Bologhine, pour le compte de la 31e journée, ayant vu le Paradou AC concéder un faux pas dans la course à la 3e place, après sa défaite (1-0) chez l'US Biskra.

Les Rouge et Noir, qui restent sur une importante victoire dans le grand derby algérois face au MC Alger, l'ont emporté grâce à Benhammouda (53') et Meziane (67'), prenant par la même occasion trois points d'avance sur leur adversaire du jour, avec lequel ils étaient à égalité avant le déroulement cette 31e journée.

De son côté, le PAC s'est incliné sur un but précoce, signé Adouane à la 20e minute de jeu, et qui le maintient à la quatrième place du classement général, avec 50 points, mais avec désormais le sérieux risque de se faire distancer par la JS Saoura (3e), qui accueillera l'Olympique de Médéa samedi, à 18h00.

Les péripéties de cette 31e journée se poursuivront samedi et dimanche, avec en tête d'affiche quelques duels des extrêmes, mettant aux prises des clubs de sommet de tableau et des candidats au maintien, notamment, RC Arbaâ - ES Sétif et MC Oran - CR Belouizdad.

A suivre également le duel JS Kabylie - WA Tlemcen, qui devrait revêtir une plus grande importance aux yeux des Canaris, qui luttent pour une place qualificative à la Ligue des champions.