La double confrontation amicale que doit livrer l'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) face à la Palestine, dimanche et mercredi, servira à dégager l'équipe qui prendra part à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex-Tournoi de Toulon), programmé du 29 mai au 12 juin en France, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) vendredi sur son site officiel.

En vue de ces deux matchs amicaux, le sélectionneur national Noureddine Ould Ali a établi une liste élargie de joueurs convoqués pour cet avant-dernier stage avant le départ en France. Les coéquipiers de Mohamed Aït El-Hadj (USM Alger) ont entamé mercredi un stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa qui s'étalera jusqu'au 25 mai, avant un dernier regroupement, prévu dans un hôtel à Alger du 25 au 27, précise la même source. Le premier match amical face à la Palestine se jouera dimanche au stade Olympique du 5-juillet (18h00), alors que le second est programmé mercredi au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Au tournoi de Toulon, les "Verts" évolueront dans le groupe C en compagnie de la Colombie, du Japon, et des Comores. Les "Verts" entameront la compétition le 31 mai face au Japon, avant de défier la Colombie le 3 juin, puis les Comores le 6 juin. Outre le rendez-vous de Toulon, les U23 préparent les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain.

La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer.

Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.