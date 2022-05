La Conservation des forêts de la wilaya de Blida a lancé une caravane de sensibilisation aux risques des feux de forêts sur la vie des citoyens et leurs biens, a indiqué vendredi l'organisateur de cette manifestation.

La campagne dont le coup d'envoi a été donné jeudi depuis Ouled Yaich s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison des feux de forêts, a précisé la même source. Cette caravane qui sillonnera toutes les communes de la Ville des Roses est organisée en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) et des acteurs de la société civile dans l'objectif de sensibiliser les citoyens à l'importance de "contribuer" à la lutte contre ces risques qui ravagent annuellement des milliers de hectares de couvert végétal. Pour sa part, la chargée de communication et des relations publiques au Groupement territorial de la GN, Ghraissia Belbey a déclaré à l'APS que la caravane visait à ancrer la culture de la protection de l'environnement chez les citoyens, outre la préservation de la flore et la lutte contre les feux de forêts.

A Hammam Melouane, la caravane a marqué sa deuxième halte où le mouvement associatif était présent en force.

Les participants ont distribué des dépliants aux citoyens de cette localité montagneuse qui fait partie de la réserve naturelle de Chréa.

Il y a lieu de rappeler que les feux de forêts avaient détruit, l'année dernière, 565 hectares de couvert végétal à Blida.